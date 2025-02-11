Tuyển Nhân viên kinh doanh Thời Trang Chicland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Nhân viên kinh doanh

1. Xử lý và kiểm soát đơn hàng online qua kênh truyền thông Online:

- Tư vấn bán hàng theo data khách hàng có sẵn

- Xử lý các đơn hàng ONLINE theo quy trình (tiếp nhận đơn hàng, liên hệ khách đặt hàng, chốt đơn, đóng hàng)

- Kiểm soát các khâu xử lý đơn hàng online (lấy hàng, xuất kho, xuất hóa đơn,..)

- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ xử lý sự cố/khiếu nại của khách hàng

- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng cơ bản (Pancake, app bán hàng trên các sàn TMĐT: Tiki, Shopee, Lazada...)

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp Quản lý

2. Báo cáo công việc:

- Thực hiện báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng.

- Yêu cầu nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.

- Có kỹ năng tư vấn bán hàng tốt.

Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + % Doanh thu+ Thưởng. Trung bình từ 8-12 triệu, có thời điểm lên 20-25 triệu/ tháng.

- Môi trường thời trang cao cấp chuyên nghiệp.

- Nhân viên được traning đầy đủ các kiến thức và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong ngành thời trang cao cấp.

- Nhân viên được tham gia Bảo hiểm xã hội, quà tặng sinh nhật theo quy định của công ty.

- Thời gian làm việc: chuyên ca hoặc luân chuyển linh hoạt

- Nghỉ 4 ngày/ tháng

- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển

