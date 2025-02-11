Tuyển Nhân viên kinh doanh Thời Trang Chicland làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Ngày đăng tuyển: 11/02/2025

Thời Trang Chicland
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Thời Trang Chicland

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Xử lý và kiểm soát đơn hàng online qua kênh truyền thông Online:
- Tư vấn bán hàng theo data khách hàng có sẵn
- Xử lý các đơn hàng ONLINE theo quy trình (tiếp nhận đơn hàng, liên hệ khách đặt hàng, chốt đơn, đóng hàng)
- Kiểm soát các khâu xử lý đơn hàng online (lấy hàng, xuất kho, xuất hóa đơn,..)
- Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ xử lý sự cố/khiếu nại của khách hàng
- Biết sử dụng các phần mềm bán hàng cơ bản (Pancake, app bán hàng trên các sàn TMĐT: Tiki, Shopee, Lazada...)
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp Quản lý
2. Báo cáo công việc:
- Thực hiện báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tháng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các phần mềm bán hàng.
- Yêu cầu nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận.
- Có kỹ năng tư vấn bán hàng tốt.

Tại Thời Trang Chicland Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + % Doanh thu+ Thưởng. Trung bình từ 8-12 triệu, có thời điểm lên 20-25 triệu/ tháng.
- Môi trường thời trang cao cấp chuyên nghiệp.
- Nhân viên được traning đầy đủ các kiến thức và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp trong ngành thời trang cao cấp.
- Nhân viên được tham gia Bảo hiểm xã hội, quà tặng sinh nhật theo quy định của công ty.
- Thời gian làm việc: chuyên ca hoặc luân chuyển linh hoạt
- Nghỉ 4 ngày/ tháng
- Nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời Trang Chicland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thời Trang Chicland

Thời Trang Chicland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 4 Láng Hạ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

