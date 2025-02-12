Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Z Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketting gọi điện thoại, tư vấn cho khách hàng.

- Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

- Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng .

- Lập báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

- Đã có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Nhanh nhẹ, hoạt bát

- Teamwork tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Z Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 6.000.000, Lương chính thức: 7.000.000 - 8.500.000 + % hoa hồng (0,75-3,5%) + thưởng mức (500k - 1,5tr). Thu nhập: Trung bình 10.000.000 - 15.000.000 VND/tháng

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

- Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày

- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định

- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…

- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên -> Chuyên viên -> Leader-> Quản lý

Thời gian Làm Việc: Sáng 8h15 -12h, Chiều 13h30 -17h30 (nghỉ 2 thứ 7 ngày/tháng và CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Z Holdings

