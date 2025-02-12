Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Z Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Z Holdings
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 39 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Nhận data khách hàng từ bộ phận Marketting gọi điện thoại, tư vấn cho khách hàng.
- Xác nhận đơn hàng bao gồm: thông tin, địa chỉ và gửi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
- Tiếp nhận thông tin online và hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng .
- Lập báo cáo doanh số cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có kinh nghiệm sales là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Nhanh nhẹ, hoạt bát
- Teamwork tốt
- Nhanh nhẹ, hoạt bát
- Teamwork tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Z Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc: 6.000.000, Lương chính thức: 7.000.000 - 8.500.000 + % hoa hồng (0,75-3,5%) + thưởng mức (500k - 1,5tr). Thu nhập: Trung bình 10.000.000 - 15.000.000 VND/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
- Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…
- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên -> Chuyên viên -> Leader-> Quản lý
Thời gian Làm Việc: Sáng 8h15 -12h, Chiều 13h30 -17h30 (nghỉ 2 thứ 7 ngày/tháng và CN)
Thời gian Làm Việc:
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
- Được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển mỗi ngày
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng…
- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân viên -> Chuyên viên -> Leader-> Quản lý
Thời gian Làm Việc: Sáng 8h15 -12h, Chiều 13h30 -17h30 (nghỉ 2 thứ 7 ngày/tháng và CN)
Thời gian Làm Việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Z Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI