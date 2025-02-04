Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 80/1 Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Thời gian làm việc:
-Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30-17h30, nghỉ trưa từ 12h-13h30).
- T7 WFH (8h30-12h)/Chủ nhật : Off
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*Có laptop cá nhân
- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành marketing là 1 lợi thế)
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Tỉ mỉ, chi tiết, thận trọng trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc, chịu học hỏi
- Có khả năng làm việc độc lập & nhóm
- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.
- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc
- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành marketing là 1 lợi thế)
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Tỉ mỉ, chi tiết, thận trọng trong công việc.
- Chịu được áp lực công việc, chịu học hỏi
- Có khả năng làm việc độc lập & nhóm
- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.
- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: TỪ 8.000.000 VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI