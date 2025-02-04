Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 80/1 Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thời gian làm việc:

-Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30-17h30, nghỉ trưa từ 12h-13h30).

- T7 WFH (8h30-12h)/Chủ nhật : Off

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*Có laptop cá nhân

- Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng (ngành marketing là 1 lợi thế)

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Tỉ mỉ, chi tiết, thận trọng trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc, chịu học hỏi

- Có khả năng làm việc độc lập & nhóm

- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.

- Vui vẻ, hoà đồng, hỗ trợ đồng nghiệp và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: TỪ 8.000.000 VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin