Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 82 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa trong nước và quốc tế; dịch vụ trucking.

- Tham gia quá trình đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ và mới

- Nhận xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, nữ.

-Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế thương mại, Quản trị kinh doanh. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, đặc biệt trong ngành chuyển phát nhanh, logistics, Freight forwarding là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và chốt hợp đồng. Năng động, nhiệt tình, linh hoạt trong công việc. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng làm việc độc lập.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực CPN hàng hóa trong nước và quốc tế.

- Có sức khỏe tốt; lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng: Lương cứng từ 8,5 triệu đồng/tháng trở lên + % doanh số hấp dẫn (lên tới 15% doanh thu khách hàng mới + 3% doanh thu khách hàng cũ) + Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày + Trang bị điện thoại di động và phụ cấp điện thoại + Tiền thưởng vào các ngày thành lập Công ty, lễ, tết, lương tháng 13. Thu nhập không hạn chế tùy thuộc vào doanh số thực hiện hàng tháng.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi hết thử việc (Thử việc không quá 45 ngày).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, nghỉ mát, thăm quan du lịch ...

- Thời gian làm việc: Làm theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Xem xét bổ nhiệm cán bộ quản lý ngay nếu ứng viên có năng lực tốt (lương cứng từ 17 triệu đồng/tháng trở lên + % doanh số).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL

