Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 95 Đặng Văn Ngữ, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Luôn tuân thủ đúng giờ giấc làm việc và thực hiện các công tác chuẩn bị cho một ca làm việc trong ngày đối với bản thân (trang điểm, đồng phục...), đảm bảo hình ảnh cá nhân theo quy định của công ty.
- Tư vấn, bán hàng theo yêu cầu.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của cấp trên.
- Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, tính năng, bao bì, dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện sắp xếp, trưng bày sản phẩm tại cửa hàng, đảm bảo tất cả hàng hóa trước khi trưng bày đều được là lượt cẩn thận theo quy định của Công ty và sự phân công của Cửa hàng trưởng.
- Đảm bảo số lượng hàng hóa tại Cửa hàng, không để xảy ra các trường hợp thất thoát hàng hóa.
- Đảm bảo chất lượng dịch vụ bán hàng tại Cửa hàng.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thời gian làm việc thực tế ở vị trí tương đương trên 3 tháng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang/ bán lẻ.
Thân thiện, bình tĩnh xử lý các tình huống chuyên nghiệp với khách hàng
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Lý lịch rõ ràng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Trung thực, tuân thủ nội quy, nhiệt tình với công việc.
Có thể sử dụng máy tính, smartphone.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7,5tr + Phụ cấp + KPI + % doanh thu ( tổng thu nhập từ 9.5 triệu - 15 triệu). Các bạn ở cửa hàng đang có thu nhập thấp nhất 9.5 tr.
- Các chế độ phúc lợi theo quy định.
- Được đào tạo phát triển bản thân.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thưởng các ngày Lễ ,Tết, Sinh nhật, team building, outing...
- Môi trường năng động, thân thiện, phát triển, học tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ZENIO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 95 Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

