Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỒNG QUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông

- Tìm hiểu, nắm rõ về sản phẩm, thị trường, đối thủ

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực phụ trách... ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm nhập khẩu.

- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng

- Hoàn thành mục tiêu doanh thu cá nhân đã được giao

- Xác nhận đơn hàng, kết hợp với Kế toán theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

- Có kĩ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, hiểu tâm lý khách hàng

- Trung thực, nhanh nhẹn và có chí cầu tiến.

- Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

- Tốt nghiệp: Đại Học khối Du lịch, kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại....

- Khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỒNG QUY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng: lương 8.000.000/ tháng - Chính thức: Thu nhập thực tế từ 15 – 20 triệu hoặc hơn, theo năng lực. - Chính sách lương theo năng lực và không giới hạn. - Hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN

Địa chỉ: 09 TT04 Khu A, Himlam, Vạn Phúc, Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỒNG QUY

