Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 681A Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng kênh B2B
- Chào hàng và chốt đơn
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Thời gian làm việc: Từ 9h-18h hàng ngày thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm sale từ 2 năm
- Kiên nhẫn, thích bán hàng.
- Độ tuổi: 24 - 30

Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + thưởng: Lương cứng 6 triệu và hoa hồng trên mỗi đơn hàng, thưởng vượt năng suất.
- Total thu nhập: 15 triệu - 30 triệu
- Được đóng bảo hiểm xã hội
- 12 ngày phép/ năm nguyên lương
- Được tạo điều kiện thuận lợi và được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
- Du lịch, Team Building hằng năm dành cho những cô cậu thích xách balo lên và đi
• Về cá nhân: Được đào tạo và phát triển tư duy cá nhân, tạo thói quen tích cực, tư duy làm chuyên nghiệp và gặp gỡ tiếp xúc với các mối quan hệ tích cực. Đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến cao.
• Về đồng nghiệp: Thân thiện, nhiệt huyết, có đội nhóm hỗ trợ và làm việc với những leader có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.
• Về phía công ty: Môi trường năng động, chuyên nghiệp, tổ chức có nếp nhăn và văn hóa làm việc được đánh giá cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

CÔNG TY TNHH RIFA AGRICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 155A Đường Thạnh Lộc 16, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

