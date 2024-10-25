Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
- Hồ Chí Minh: 69 Đường 37 Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tiếp nhận thông tin, tài liệu và xử lý các vấn đề liên quan dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng;
Theo dõi, phản hồi các vấn đề liên quan dịch vụ của khách hàng (trả lời tin nhắn, cuộc gọi và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty cũng như đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý;
Nắm bắt, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, trao đổi với các phòng ban liên quan, báo cáo cấp trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng;
Là cầu nối giữa khách hàng và công ty
Lập bảng theo dõi khách hàng đang phụ trách, cập nhật tiến độ công việc lên hệ thống công ty;
Thực hiện báo cáo tiến độ công việc, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ sản phẩm công ty cung cấp, điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đối thủ và đặc điểm thị trường ngành.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau: telesales, đi thực tế thị trường, mở rộng mối quan hệ.
Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, làm hồ sơ thầu, ký kết hợp đồng
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số khách hàng cá nhân
Chăm sóc, follow các dự án từ nguồn công ty.
Tiếp nhận thông tin, tài liệu và xử lý các vấn đề liên quan dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng;
Theo dõi, phản hồi các vấn đề liên quan dịch vụ của khách hàng (trả lời tin nhắn, cuộc gọi và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty cũng như đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng;
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý;
Nắm bắt, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, trao đổi với các phòng ban liên quan, báo cáo cấp trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng;
Là cầu nối giữa khách hàng và công ty
Lập bảng theo dõi khách hàng đang phụ trách, cập nhật tiến độ công việc lên hệ thống công ty;
Thực hiện báo cáo tiến độ công việc, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên.
Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ sản phẩm công ty cung cấp, điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đối thủ và đặc điểm thị trường ngành.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau: telesales, đi thực tế thị trường, mở rộng mối quan hệ.
Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, làm hồ sơ thầu, ký kết hợp đồng
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số khách hàng cá nhân
Chăm sóc, follow các dự án từ nguồn công ty.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung nghe nói đọc viết
Kỹ năng Telesale
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn, linh hoạt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì
-Du lịch, thưởng lễ tết
-Tăng lương định kì hằng năm
-Cấp phát máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI