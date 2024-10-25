Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Trung thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tiếp nhận thông tin, tài liệu và xử lý các vấn đề liên quan dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng; Theo dõi, phản hồi các vấn đề liên quan dịch vụ của khách hàng (trả lời tin nhắn, cuộc gọi và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty cũng như đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng; Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, kịp thời báo cáo cấp trên đưa phương án xử lý; Nắm bắt, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, trao đổi với các phòng ban liên quan, báo cáo cấp trên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng; Là cầu nối giữa khách hàng và công ty Lập bảng theo dõi khách hàng đang phụ trách, cập nhật tiến độ công việc lên hệ thống công ty; Thực hiện báo cáo tiến độ công việc, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên. Nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ sản phẩm công ty cung cấp, điểm mạnh, điểm yếu của công ty, đối thủ và đặc điểm thị trường ngành. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau: telesales, đi thực tế thị trường, mở rộng mối quan hệ. Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, làm hồ sơ thầu, ký kết hợp đồng Hoàn thành chỉ tiêu doanh số khách hàng cá nhân Chăm sóc, follow các dự án từ nguồn công ty.

