Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 - 29 Đường D1, khu Sài Gòn Mystery, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tìm kiếm và làm việc, chăm sóc các khách hàng tiềm năng.

- Giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách hàng,

- Tìm kiếm thêm về nhu cầu của khách hang, đàm phán, ký kết hợp đồng.

- Thời gian làm việc giờ hành chính từ T2-T7..

- Công ty không kinh doanh đa cấp, chỉ trả lương chứ không ép các bạn mua sản phẩm hay thu phí.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không cần bằng cấp nhưng phải có kỹ năng tin học VP.

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Trung

- Có kinh nghiệm là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản : Lương cứng 8 - 10 triệu + hoa hồng theo doanh số

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo nhà nước.

- Các chế độ đãi ngộ khác: Ăn trưa tại công ty, trà sữa, coffee...

- Môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội thăng tiến nhanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.