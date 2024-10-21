Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8
- 29 Đường D1, khu Sài Gòn Mystery, Bình Trưng Tây, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tìm kiếm và làm việc, chăm sóc các khách hàng tiềm năng.
- Giới thiệu sản phẩm của công ty cho khách hàng,
- Tìm kiếm thêm về nhu cầu của khách hang, đàm phán, ký kết hợp đồng.
- Thời gian làm việc giờ hành chính từ T2-T7..
- Công ty không kinh doanh đa cấp, chỉ trả lương chứ không ép các bạn mua sản phẩm hay thu phí.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không cần bằng cấp nhưng phải có kỹ năng tin học VP.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Trung
- Có kinh nghiệm là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản : Lương cứng 8 - 10 triệu + hoa hồng theo doanh số
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo nhà nước.
- Các chế độ đãi ngộ khác: Ăn trưa tại công ty, trà sữa, coffee...
- Môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội thăng tiến nhanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DI CHEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
