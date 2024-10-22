Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2225, đường Quốc lộ 1, Ấp 3, Xã Tân Qúy Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện chỉ tiêu bán hàng được giao theo dòng xe.

- Khai thác, tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động marketing bán hàng tại thị trường phụ trách.

- Tuân thủ các chính sách, quy định về bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện các thủ tục bán hàng liên quan.

- Thường xuyên cập nhật, nâng cao kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực ô tô: Suzuki, Honda

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm.

- Có kiến thức cơ bản về Facebook, Google Ads là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ MINH THANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định nhà nước.

- Cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ MINH THANH

