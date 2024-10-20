Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Du Hành Sài Gòn (Saigon Travel) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31 - 33 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1

- Thực hiện công việc tư vấn và bán các tour du lịch trong và ngoài nước, vé máy bay, visa đi các nước cho các khách hàng có nhu cầu.

- Chăm sóc khách hàng. Phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

- Liên tục cập nhật sản phẩm, dịch vụ, thông tin của công ty đến khách hàng.

- Ghi nhận và báo cáo với cấp trên trực tiếp và các bộ phận liên quan về những phản hồi của khách hàng.

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần và tháng.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn trực tiếp.

- Kinh nghiệm ở vị trí Nhân Viên Kinh Doanh Tour từ 01 năm trở lên.

- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Du lịch, Quản trị Khách sạn, Quản trị Lữ hành, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng, chịu khó học hỏi, ngoại hình khá.

- Tin học văn phòng thành thạo.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc.

- Cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

- Giao tiếp Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Chấp nhận đội nhóm cá nhân.

Tại Công ty TNHH Du Hành Sài Gòn (Saigon Travel) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7tr - 10tr (hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực).

- Hoa hồng hấp dẫn: 20% - 30% + Thưởng.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động.

- Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Được hưởng các chế độ khác theo luật lao động và theo quy định của Công ty.

- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, 8g00 - 17g30.

- Địa chỉ làm việc: 31-33 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM.

