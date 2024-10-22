Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Du lịch Coxi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Công ty Du lịch Coxi, thương hiệu du lịch inbound Connek Trip, hiện đang tìm kiếm ứng viên tài năng và nhiệt huyết cho vị trí Chuyên Viên Kinh Doanh Tour Inbound. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm du lịch cá nhân hóa theo từng yêu cầu của khách du lịch nước ngoài khi đến Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn tìm được những ứng viên không chỉ có kinh nghiệm và kỹ năng, mà còn có đam mê với ngành du lịch và sẵn sàng chinh phục những thách thức mới. Connek Trip đánh giá cao những cá nhân có tính linh hoạt cao, khả năng thích ứng và sáng tạo trong công việc, giúp chúng tôi mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và độc đáo nhất cho khách hàng quốc tế

Mô tả công việc

. Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng qua các kênh liên lạc (điện thoại, email, trực tiếp).

· Ghi nhận chi tiết các yêu cầu và mong muốn của khách hàng.

· Tìm hiểu thông tin và nghiên cứu các địa điểm du lịch phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

· Kiểm tra và đề xuất các phương án vé máy bay phù hợp.

· Xây dựng chương trình tour chi tiết, bao gồm lịch trình, phương tiện và dịch vụ đi kèm.

· Tư vấn và cung cấp thông tin về sản phẩm du lịch, dịch vụ đi kèm và điểm đến cho khách hàng.

· Đề xuất các giải pháp khi có thay đổi từ khách hàng và khai thác các nhu cầu ẩn của họ.

· Tư vấn về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi hiện có.

· Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình ra quyết định.

· Tính toán chi phí dịch vụ và đưa ra báo giá chính xác.

· Thương lượng và điều chỉnh giá cả theo yêu cầu của khách hàng và chính sách công ty.

· Quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng tour.

· Liên hệ với khách hàng sau chuyến đi để lấy ý kiến phản hồi và giải quyết khiếu nại nếu có.

· Báo cáo công việc định kỳ lên quản lý và đánh giá hiệu suất công việc dựa trên KPIs

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Du lịch, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

· Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, và tư vấn dịch vụ.

· Ưu tiên người có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tour inbound.

· Khả năng giao tiếp và thương thảo tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

· Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

· Đam mê du lịch và có kiến thức sâu rộng về các điểm đến du lịch tại Việt Nam.

· Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty CP Du lịch Coxi Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương cạnh tranh, thưởng theo doanh số.

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

· Cơ hội được đào tạo và thăng tiến trong sự nghiệp.

· Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Du lịch Coxi

