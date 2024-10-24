Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
- Hà Nội: Tập Đoàn Kim Nam
- Số 562 Nguyễn văn Cừ, Long Biên
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới và đưa ra phương án tiếp cận khách hàng
Đưa ra phương án tiếp cận khách hàng phù hợp, đơn giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp theo tháng, quý, năm
Đánh giá thị trường tiêu thụ sản phẩm theo từng thời điểm.
Vận hành các khách hàng được phân công
Tiếp nhận kế hoạch từ lãnh đạo trực tiếp triển khai các công việc tuần/tháng/năm
Chủ động các công việc kiểm soát hàng hóa, các chứng từ cho từng lô hàng cụ thể
Đối chiếu sản lượng giữa đầu vào đầu ra, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh
Báo cáo cụ thể các phương án thực hiện và các vấn đề vượt phạm vi chuyên môn
Tổ chức giao lưu các phòng ban có liên quan.
Tạo mối quan hệ sâu sắc với khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng 1 cách rõ ràng, minh bạch, hài hòa theo tinh thần WIN - WIN
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3. Có khả năng giao tiếp tốt, đi công tác xa từ 2-3 ngày /1 tuần 4. Tiếp khách, quan hệ với đối tác tại bàn tiệc để trao đổi công việc 5. Ưu tiên tuyển Nam ( tuổi từ =>25 )
Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam Thì Được Hưởng Những Gì
2.Chế độ phép: 1 tháng/1 ngày khi ký HĐ chính thức,, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỉ/hoạt động ngoại khóa/chương trình đào tạo
3.Nghỉ 06/ 1 tháng( 4 chủ nhật. 2 thứ 7)
4.Chế độ nâng lương định kỳ từ 06 tháng đến 1 năm /1 lần
5.Lương cứng (=> 8M + % doanh thu theo quý/ năm) + chế độ hỗ trợ xăng xe/nhà ở/du lịch...
6.Cơ hội thăng tiến và được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng bản thân, hỗ trợ/tương tác của BLĐ/ phòng ban liên quan
7. Thử việc 2 tháng hưởng 85%, ký HĐ chính thức .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
