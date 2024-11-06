Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
- Hồ Chí Minh: 26 đường số 7, KDC Cityland Parkhills, phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty: Thiết kế website, Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, dịch vụ lưu trữ, tên miền, phần mềm quản lý.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng.
Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
Trực livechat, trực tổng đài điện thoại, trực fanpage, zalo các kênh khách hàng của công ty.
Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng.
Kết hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện.
Làm việc tại văn phòng
Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng
Cam kết KPI doanh số theo tháng
Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên.
Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, niềm nở.
Giao tiếp vui vẻ, khéo léo, tư vấn nhiệt tình.
Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
Có kiến thức về website, marketing là lợi thế
Dưới 1 năm dành cho vị trí nhân viên kinh doanh
Có kinh nghiệm telesales và chủ động tìm kiếm khách hàng là một lợi thế
P/s: phải có máy tính cá nhân riêng.
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về kiến thức nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc
Có cơ hội mở rộng kiến thức về website, web ứng dụng, seo , kinh doanh, marketing.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.
Được thưởng vào các ngày lễ lớn & lương tháng 13.
Hoa hồng cao: từ 15%-40%.
Có các chế độ phụ cấp như: điện thoại, xăng xe, công tác phí ...
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, được tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân
Môi trường startup năng động, định hướng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Hiệu quả theo KPI doanh số sẽ được xem xét trưởng nhóm, trưởng phòng và tăng lương cứng theo trách nhiệm
Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6; 8h00 - 17h00 ( Nghỉ T7 và chủ nhật )
Thời gian làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
