Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26 đường số 7, KDC Cityland Parkhills, phường 10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ quảng cáo trực tuyến công ty: Thiết kế website, Google Adwords, SEO, Email Marketing, Social Marketing, dịch vụ lưu trữ, tên miền, phần mềm quản lý.
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng.
Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
Trực livechat, trực tổng đài điện thoại, trực fanpage, zalo các kênh khách hàng của công ty.
Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng.
Kết hợp với các bộ phận phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng nhằm xây dựng và cải thiện sản phẩm ngày càng hoàn thiện.
Làm việc tại văn phòng
Làm việc dưới sự chỉ đạo của trưởng phòng
Cam kết KPI doanh số theo tháng
Nhân viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ, tuổi từ 26 đến 45 tuổi.
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên.
Ngoại hình dễ nhìn, thân thiện, niềm nở.
Giao tiếp vui vẻ, khéo léo, tư vấn nhiệt tình.
Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng.
Có kiến thức về website, marketing là lợi thế
Dưới 1 năm dành cho vị trí nhân viên kinh doanh
Có kinh nghiệm telesales và chủ động tìm kiếm khách hàng là một lợi thế
P/s: phải có máy tính cá nhân riêng.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + Hoa hồng, thu nhập lên đến 100 triệu hoặc không giới hạn
Được đào tạo về kiến thức nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc
Có cơ hội mở rộng kiến thức về website, web ứng dụng, seo , kinh doanh, marketing.
Nghỉ vào các ngày lễ, tết.
Được thưởng vào các ngày lễ lớn & lương tháng 13.
Hoa hồng cao: từ 15%-40%.
Có các chế độ phụ cấp như: điện thoại, xăng xe, công tác phí ...
Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp thân thiện, được tạo mọi điều kiện để phát triển năng lực bản thân
Môi trường startup năng động, định hướng nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Hiệu quả theo KPI doanh số sẽ được xem xét trưởng nhóm, trưởng phòng và tăng lương cứng theo trách nhiệm
Thời gian làm việc: Fulltime T2-T6; 8h00 - 17h00 ( Nghỉ T7 và chủ nhật )
Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Công Ty TNHH Giải Pháp Thương Hiệu Việt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26 đường số 7, Cityland Parkhills, P.10, Q.Gò Vấp, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

