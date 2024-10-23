Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Đăng bài lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội quốc tế

- Tìm kiếm khách hàng Quốc tế (Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á)

- Thương lượng đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương

- Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập xuất như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

- Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn...’

- Tập hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán dịch vụ cho các đối tác nhà cung cấp, dịch vụ vận chuyển...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xuất/Nhập khẩu.

- Có kinh nghiệm, hiểu biết về nghiệp vụ XNK tối thiểu 1 năm

- Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc trên các kênh bán hàng và sàn thương mại điện tử quốc tế.

- Kỹ năng tập hợp, quản lý hồ sơ

- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng hỗ trợ công việc

- Trung thực, nhiệt tình, cầu thị và chịu được áp lực cao.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000đ – 20.000.000đ + lương doanh số kinh doanh.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được cấp phát máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc

- Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác

- Được hưởng thưởng các ngày lễ, tết và chế độ sinh nhật.....đầy đủ.

- Có chế độ đi nghỉ mát hàng năm.

- Lương cứng 10.000.000đ – 20.000.000đ + lương doanh số kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

