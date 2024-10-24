Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện việc duy trì tu sửa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và cơ sở vật chất quán cafe khu vực Hà Nội

- Sửa chữa các tài sản, máy móc như điều hòa, tủ đựng đồ quầy bar, âm ly, hệ thống âm thanh, nền nhà, cửa, thông bẫy mỡ...

- Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc khi được yêu cầu hỗ trợ...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, phù hợp với sinh viên mới ra trường đi làm

- Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (hoặc đã có kn sửa chữa những thiết bị, đồ dùng nêu trên)

- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn

- Có phương tiện di chuyển và yêu thích việc làm linh hoạt địa điểm

- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng gồm lương CB + Phụ cấp

- Thưởng cuối năm dựa theo đánh giá kết quả công việc

- 12 ngày phép/ năm, tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Teambuilding, sự kiện, du lịch cùng công ty

- Cùng các quyền lợi hấp dẫn khác khi gia nhập công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin