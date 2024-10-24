Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện việc duy trì tu sửa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật và cơ sở vật chất quán cafe khu vực Hà Nội
- Sửa chữa các tài sản, máy móc như điều hòa, tủ đựng đồ quầy bar, âm ly, hệ thống âm thanh, nền nhà, cửa, thông bẫy mỡ...
- Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc khi được yêu cầu hỗ trợ...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, phù hợp với sinh viên mới ra trường đi làm
- Có từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (hoặc đã có kn sửa chữa những thiết bị, đồ dùng nêu trên)
- Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn
- Có phương tiện di chuyển và yêu thích việc làm linh hoạt địa điểm
- Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng gồm lương CB + Phụ cấp
- Thưởng cuối năm dựa theo đánh giá kết quả công việc
- 12 ngày phép/ năm, tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
- Teambuilding, sự kiện, du lịch cùng công ty
- Cùng các quyền lợi hấp dẫn khác khi gia nhập công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN - HIGHLAND COFFEE SERVICE JSC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
