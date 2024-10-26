Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh: vệ sinh, kiểm tra, xử lý các sự cố liên quan đến máy lạnh (định kỳ hoặc đột xuất) Theo dõi, báo cáo hiện trạng máy lạnh (thống kê số lượng, tình trạng, đề xuất phương án lắp đặt, sửa chữa Tìm kiếm đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng uy tín để lập phương án xử lý cho các máy lạnh hư hỏng nặng Giám sát đơn vị sửa chữa Làm hồ sơ thanh toán tiền vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện nhẹ Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc BGĐ Phối hợp với các bộ phận thực hiện các công việc chung của công ty khi có yêu cầu

