Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ
- Hồ Chí Minh: 72
- 74 Phổ Quang, phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện lạnh: vệ sinh, kiểm tra, xử lý các sự cố liên quan đến máy lạnh (định kỳ hoặc đột xuất)
Theo dõi, báo cáo hiện trạng máy lạnh (thống kê số lượng, tình trạng, đề xuất phương án lắp đặt, sửa chữa
Tìm kiếm đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng uy tín để lập phương án xử lý cho các máy lạnh hư hỏng nặng
Giám sát đơn vị sửa chữa
Làm hồ sơ thanh toán tiền vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện nhẹ
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp hoặc BGĐ
Phối hợp với các bộ phận thực hiện các công việc chung của công ty khi có yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm 01 năm.
- Trung thực, siêng năng, kỷ lưỡng, chịu khó
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7, giờ hành chính.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ sau thử việc
- Thưởng lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động công ty.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Sứ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
