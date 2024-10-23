Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 930 C2, Đường C KCN Cát Lái, Cụm II, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quy trình xử lý nước – cất nước theo đúng SOP. Hoàn thành chỉ tiêu yêu cầu do cấp trên phân công. Vận hành nồi hơi, vận hành và bảo trì hệ thống nước thải. Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị xử lý nước tinh khiết, cất nước theo đúng SOP. Kết nối để cung cấp gaz, oxi, CO2, etylenoxit và giao nhận các bình chứa khí công nghiệp. Ghi chép các công việc đã làm vào hồ sơ sữa chữa máy móc, thiết bị. Báo cáo với cấp quản lý trực tiếp khi phát hiện nước hay thiết bị vận hành có sự khác lạ, bất thường. Giúp Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) soạn thảo hồ sơ liên quan đến công việc của tổ. Phối hợp các đồng nghiệp để hoàn thành tốt các công việc được giao. Thực hiện một số công việc khác do Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng Kỹ thuật, Điện, Điện - Điện tử, Tự động hóa

- Có kiến thức vững vàng về hệ thống trong lĩnh vực chuyên môn của mình (HVAC, ĐHKK / Điện / Cơ khí – đường ống hoặc điện nhẹ). Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

- Biết sử dụng hầu hết các dụng cụ cơ - điện.

- Có kiến thức cơ bản về PCCC và biết sử dụng máy tính cá nhân (PC).

- Biết Autocad

- Biết sử dụng các công cụ nguội cơ bản.

- Vận hành, bảo trì hệ thống HVAC, Khí nén, nước tinh khiết, nước cất, nước sinh hoạt, nước thải.

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có kiến thức về chuyên ngành Điện - Tự động hóa, xử lý các thiết bị như: PLC & HMI Siemens, cảm biến, biến tần và các thiết bị ngoại vi khác.

- Đọc hiểu bản vẽ chuyên ngành điện và tự động hóa.

- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm cho Công ty dược, hiểu biết về ngành dược.

- Có thể làm theo ca.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Thì Được Hưởng Những Gì

VỀ LƯƠNG & PHÚC LỢI:

• Mức lương: Thỏa thuận

• Thời gian làm việc : T2-T6 (7h00-16h00) nghĩ trưa 1h (11h00-12h00) / Làm việc theo ca từ: 12h00 - 21h00

• Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước VN gồm: BHXH, BHYT,BHTN,BHTN 24/24.

• Phụ cấp và các chính sách Công ty: Tiền ăn trưa, công tác phí, các khoản hỗ trợ theo thỏa ước lao động tập thể, khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, team building, đào tạo nâng cao trình độ, BH tai nạn....

• Thưởng: Các ngày lễ tết 3/2,27/2,8/3,30/4 & 1/5, 2/9, tết DL..., thưởng Lương tháng 13.

• Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

• Tăng lương định kì hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

