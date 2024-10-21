Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67F3, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh

- Tìm hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, dự án của Công ty đang triển khai

- Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật các sản phẩm, thiết bị điện mới.

- Tìm kiếm các sản phẩm, thiết bị điện mới trên internet

- Làm việc với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về kỹ thuật cho các sản phẩm, thiết bị của các dự án.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ... để phục vụ cho các dự án.

- Làm các công việc khác mà Công ty giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học (Hệ thống điện, Tự động hoá, Thiết bị điện ...).

- Có khả năng làm việc nhóm với đồng nghiệp và đối tác;

- Chịu được áp lực cao trong công việc;

- Sử dụng thành tạo máy tính, phần mềm chuyên dụng Autocad, Photoshop, Office...;

- Sử dụng thành thạo và có khả năng tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên Internet;

- Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và dịch các tài liệu tiếng Anh;

- Có khả năng đi công tác xa theo yêu cầu công việc;

- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương, công tác phí, chế độ thưởng dự án theo quy định của công ty và của Nhà nước.

- Được đóng Bảo hiểm và các phúc lợi xã hội khác.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc, lương, thưởng.

- Có cơ hội học hỏi, giao lưu với các đối tác trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN

