Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 67F3, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tìm hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, dự án của Công ty đang triển khai
- Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thuật các sản phẩm, thiết bị điện mới.
- Tìm kiếm các sản phẩm, thiết bị điện mới trên internet
- Làm việc với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về kỹ thuật cho các sản phẩm, thiết bị của các dự án.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ... để phục vụ cho các dự án.
- Làm các công việc khác mà Công ty giao.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học (Hệ thống điện, Tự động hoá, Thiết bị điện ...).
- Có khả năng làm việc nhóm với đồng nghiệp và đối tác;
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Sử dụng thành tạo máy tính, phần mềm chuyên dụng Autocad, Photoshop, Office...;
- Sử dụng thành thạo và có khả năng tìm kiếm các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên Internet;
- Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và dịch các tài liệu tiếng Anh;
- Có khả năng đi công tác xa theo yêu cầu công việc;
- Trung thực, chịu khó, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng lương, công tác phí, chế độ thưởng dự án theo quy định của công ty và của Nhà nước.
- Được đóng Bảo hiểm và các phúc lợi xã hội khác.
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc, lương, thưởng.
- Có cơ hội học hỏi, giao lưu với các đối tác trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
