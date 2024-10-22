Tuyển Bất động sản/Xây dựng CN Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Thực hiện các công việc về Cơ-Điện được giao và tham gia kết hợp giải quyết, hoàn thành các công việc liên quan đến chuyên môn của mình.

- Bảo đảm vận hành đúng đắn các hệ thống (ĐHKK, Điện, PCCC cũng như các hệ thống cơ điện khác trong phạm vi cao ốc) theo kiến thức chuyên môn của mình, theo nội dung được huấn luyện và / hoặc theo tài liệu.

- Báo cáo, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường, các hư hỏng, lỗi, vận hành kém hiệu quả của thiết bị trong phạm vi mình được giao trách nhiệm theo dõi.

- Thay mặt cấp trên của mình làm công việc giám sát việc sửa chữa – Bảo trì thiết bị cơ điện được được thực hiện bởi nhà thầu.

- Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị được giao vận hành.

- Trong trường hợp khẩn, cần thiết, có thể thực hiện một số việc ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình

- Tham gia, xử lý bất cứ báo động cháy nào xảy ra.

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu rõ các nội quy, quy định an toàn lao động và thực hiện nghiêm túc.

- Có ý thức và thực hiện công tác vệ sinh khu vực làm việc sau khi hoàn thành.Luôn giữ vẻ bề ngoài tươm tất, vệ sinh, đặc biệt khi tiếp xúc với khách hàng.

- Có kiến thức vững vàng về hệ thống trong lĩnh vực chuyên môn của mình (ĐHKK / Điện / Cơ khí – đường ống hoặc điện nhẹ).

- Biết sử dụng hầu hết các dụng cụ cơ - điện.

- Có kiến thức cơ bản về PCCC và biết sử dụng máy tính cá nhân (PC).

- Ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệp làm công tác chuyên môn kỹ thuật (về ĐHKK / Điện công nghiệp / Cơ khí, đường ống hoặc Điện nhẹ).

- Ưu tiên đã từng phục vụ trong tòa nhà cao tầng

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trường nghề kỹ thuật liên quan đến vị trí chuyên môn được tuyển dụng (thời gian học nghề chuyên môn không dưới 02 năm).

Tại CN Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Được tham gia đào tạo nội bộ

- Chế độ BHYT, BHXH theo luật. Ngoài ra, còn có gói BH tai nan 24/24h cho nhân viên và trợ cấp ăn trưa

- Thưởng lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH CBRE (Việt Nam)

