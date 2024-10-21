Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH HEI PRITEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC
- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu, thiết kế gia công lắp đặt phụ tùng vào máy in cùng với team kỹ thuật hiện có để đảm bảo công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.
Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành chạy máy và nghiệm thu máy móc sản phẩm mới trên máy in
Lắp đặt trực tiếp và vận hành các thiết bị trên máy in công nghiệp
Các công việc khác.
Nghiên cứu, thiết kế gia công lắp đặt phụ tùng vào máy in cùng với team kỹ thuật hiện có để đảm bảo công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.
Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành chạy máy và nghiệm thu máy móc sản phẩm mới trên máy in
Lắp đặt trực tiếp và vận hành các thiết bị trên máy in công nghiệp
Các công việc khác.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm, muốn tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực in ấn hoặc đã có kinh nghiệm trong mảng máy in công nghiệp
TN trung cấp trở lên
Ứng viên : Nam
Chăm chỉ, ham học hỏi
Độ tuổi từ 25-35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc
Thanh toán lương đầy đủ, không giam lương
Làm việc ít hơn 26 công nhưng vẫn sẽ được tính full lương trong những trường hợp đặc biệt
Được xét tăng lương 1-2 lần/ năm
Chế độ thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ
Hỗ trợ tiền gửi xe, ăn uống, công tác
Có xe đưa đón từ văn phòng đến các nơi làm việc khách hàng yêu cầu
Có cơ hội đi nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước
Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực sửa chữa máy in công nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI