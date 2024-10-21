Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH HEI PRITEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH HEI PRITEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HEI PRITEC
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế gia công lắp đặt phụ tùng vào máy in cùng với team kỹ thuật hiện có để đảm bảo công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành chạy máy và nghiệm thu máy móc sản phẩm mới trên máy in Lắp đặt trực tiếp và vận hành các thiết bị trên máy in công nghiệp Các công việc khác.
Nghiên cứu, thiết kế gia công lắp đặt phụ tùng vào máy in cùng với team kỹ thuật hiện có để đảm bảo công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả.
Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành chạy máy và nghiệm thu máy móc sản phẩm mới trên máy in
Lắp đặt trực tiếp và vận hành các thiết bị trên máy in công nghiệp
Các công việc khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm, muốn tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực in ấn hoặc đã có kinh nghiệm trong mảng máy in công nghiệp TN trung cấp trở lên Ứng viên : Nam Chăm chỉ, ham học hỏi Độ tuổi từ 25-35 tuổi
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm, muốn tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực in ấn hoặc đã có kinh nghiệm trong mảng máy in công nghiệp
TN trung cấp trở lên
Ứng viên : Nam
Chăm chỉ, ham học hỏi
Độ tuổi từ 25-35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc Thanh toán lương đầy đủ, không giam lương Làm việc ít hơn 26 công nhưng vẫn sẽ được tính full lương trong những trường hợp đặc biệt Được xét tăng lương 1-2 lần/ năm Chế độ thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ Hỗ trợ tiền gửi xe, ăn uống, công tác Có xe đưa đón từ văn phòng đến các nơi làm việc khách hàng yêu cầu Có cơ hội đi nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực sửa chữa máy in công nghiệp
Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc
Thanh toán lương đầy đủ, không giam lương
Làm việc ít hơn 26 công nhưng vẫn sẽ được tính full lương trong những trường hợp đặc biệt
Được xét tăng lương 1-2 lần/ năm
Chế độ thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ
Hỗ trợ tiền gửi xe, ăn uống, công tác
Có xe đưa đón từ văn phòng đến các nơi làm việc khách hàng yêu cầu
Có cơ hội đi nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước
Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực sửa chữa máy in công nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 41 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

