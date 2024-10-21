Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH HEI PRITEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế gia công lắp đặt phụ tùng vào máy in cùng với team kỹ thuật hiện có để đảm bảo công việc nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Tham gia vào quá trình lắp đặt, vận hành chạy máy và nghiệm thu máy móc sản phẩm mới trên máy in Lắp đặt trực tiếp và vận hành các thiết bị trên máy in công nghiệp Các công việc khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm, muốn tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực in ấn hoặc đã có kinh nghiệm trong mảng máy in công nghiệp TN trung cấp trở lên Ứng viên : Nam Chăm chỉ, ham học hỏi Độ tuổi từ 25-35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc Thanh toán lương đầy đủ, không giam lương Làm việc ít hơn 26 công nhưng vẫn sẽ được tính full lương trong những trường hợp đặc biệt Được xét tăng lương 1-2 lần/ năm Chế độ thưởng tết, lễ, sinh nhật đầy đủ Hỗ trợ tiền gửi xe, ăn uống, công tác Có xe đưa đón từ văn phòng đến các nơi làm việc khách hàng yêu cầu Có cơ hội đi nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực sửa chữa máy in công nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEI PRITEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.