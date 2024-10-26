Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 95, ngách 95, ngõ 68, Đường Giáp Hải, Gia Lâm, Hà Nội., Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thiết kế và đấu nối tủ điện cho máy CNC công nghiệp.

Nghiên cứu và sử dụng các bộ điều khiển máy CNC công nghiệp, bộ điều khiển robot.

Tham gia vào quá trình sản xuất và dự án CNC, tự động hóa của công ty..

Vận hành xuất code cho các loại robot, máy CNC theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, có kinh nghiệm, yêu thích cơ khí - cơ điện tử, có hiểu biết cơ bản về robot.

Tự tin, năng động, có khả năng giao tiếp, chịu được áp lực cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo sử dụng máy tính và có kỹ năng tin học văn phòng

Yêu cầu trung thực, chăm chỉ trong công việc

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, trình độ

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng theo dự án tham gia vào cuối năm

Mỗi năm du lịch 1-2 lần

Xét tăng lương hàng năm và đóng BHXH đầy đủ

Hỗ trợ bữa ăn trưa 700k/ tháng, ngoài ra hỗ trợ 100% chi phí đi lại, ăn nghỉ theo dự án ngoài Hà Nội.

Sếp và đồng nghiệp là thế hệ 8x-9x, làm việc trong môi trường năng động

Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC

