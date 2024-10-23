Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 Chùa Vẽ, Phường Đông Hải, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Bóc tách, lên danh sách vật tư cơ khí, dụng cụ đồ nghề chuyên dụng liên quan đến cơ khí để thực hiện công việc. Tham gia trực tiếp khảo sát các nhà máy, Cảng. Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, phối hợp cùng bộ phận khác làm rõ yêu cầu kỹ thuật liên quan tới cơ khí và lập phương án kỹ thuật cho dự án. Thực hiện các công việc lắp ráp, sửa chữa cơ khí liên quan tới thiết bị nâng hạ: cẩu trục, xe nâng, xe đầu kéo...(có làm việc trên cao) Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác khi thực hiện dự án Xác định nguyên nhân hư hỏng và đưa ra giải pháp sửa chữa, báo cáo cho Trưởng bộ phận Đề xuất các biện pháp tối ưu và hiệu chỉnh thiết kế khi phát hiện những điểm chưa phù hợp Đảm bảo tiến độ thi công theo đúng tiến độ của dự án
Bóc tách, lên danh sách vật tư cơ khí, dụng cụ đồ nghề chuyên dụng liên quan đến cơ khí để thực hiện công việc.
Tham gia trực tiếp khảo sát các nhà máy, Cảng. Tiếp nhận thông tin yêu cầu của khách hàng, phối hợp cùng bộ phận khác làm rõ yêu cầu kỹ thuật liên quan tới cơ khí và lập phương án kỹ thuật cho dự án.
Thực hiện các công việc lắp ráp, sửa chữa cơ khí liên quan tới thiết bị nâng hạ: cẩu trục, xe nâng, xe đầu kéo...(có làm việc trên cao)
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác khi thực hiện dự án
Xác định nguyên nhân hư hỏng và đưa ra giải pháp sửa chữa, báo cáo cho Trưởng bộ phận
Đề xuất các biện pháp tối ưu và hiệu chỉnh thiết kế khi phát hiện những điểm chưa phù hợp
Đảm bảo tiến độ thi công theo đúng tiến độ của dự án
Đối với ứng viên khu vực miền Nam: Sẵn sàng đi công tác tại các Cảng khu vực miền Nam và nước ngoài: TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cambodia, Philippines... Công ty sẽ thanh toán lại: công tác phí, tàu xe/máy bay, khách sạn khi đi công tác.
Đối với ứng viên tại Hải Phòng: Sẵn sàng đi công tác tại các Cảng khu vực: Hải Phòng, Quảng Ninh, miền Bắc. Công ty sẽ thanh toán lại: công tác phí, tàu xe/máy bay, khách sạn khi đi công tác.
Làm việc: 85% ngoài trời tại các Cảng và 15% tại Văn phòng/ Xưởng kỹ thuật.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí ô tô, Cơ điện, Cơ khí động lực... Đọc và hiểu được các bản vẽ cơ khí (biết về thủy lực là một lợi thế) Sử dụng phần mềm Autocad, Inventor. Biết hàn/cắt...
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành: Cơ khí, Cơ khí ô tô, Cơ điện, Cơ khí động lực...
Đọc và hiểu được các bản vẽ cơ khí (biết về thủy lực là một lợi thế)
Sử dụng phần mềm Autocad, Inventor.
Biết hàn/cắt...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết thu nhập tương xứng theo năng lực từ 10 đến 20 triệu Thưởng Tháng 13 + Thưởng cuối năm (từ 1 đến 5 tháng lương theo năng lực). Thâm niên đủ 1 năm ít nhất thưởng 2 tháng lương Thưởng các ngày Lễ lớn (30/4, 2/9, 1/1): 1 triệu đồng Công Đoàn: thăm ốm, kết hôn, sinh con, ...: 1 triệu đồng Phụ cấp khác: Điện thoại, hỗ trợ xăng xe đi lại, thưởng nóng các trường hợp làm tốt... Công ty thanh toán các khoản: công tác phí, phí đi lại, khách sạn, phí tiếp khách... khi đi công tác Bảo hiểm tai nạn 24/24 từ lúc bắt đầu thử việc Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định Các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, khám sức khỏe hàng năm; Christmas Party, Year End Party, New Year Party...v..v Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước
Cam kết thu nhập tương xứng theo năng lực từ 10 đến 20 triệu
Thưởng Tháng 13 + Thưởng cuối năm (từ 1 đến 5 tháng lương theo năng lực). Thâm niên đủ 1 năm ít nhất thưởng 2 tháng lương
Thưởng các ngày Lễ lớn (30/4, 2/9, 1/1): 1 triệu đồng
Công Đoàn: thăm ốm, kết hôn, sinh con, ...: 1 triệu đồng
Phụ cấp khác: Điện thoại, hỗ trợ xăng xe đi lại, thưởng nóng các trường hợp làm tốt...
Công ty thanh toán các khoản: công tác phí, phí đi lại, khách sạn, phí tiếp khách... khi đi công tác
Bảo hiểm tai nạn 24/24 từ lúc bắt đầu thử việc
Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định
Các chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, khám sức khỏe hàng năm; Christmas Party, Year End Party, New Year Party...v..v
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và người thân
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN UNICO VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 199 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

