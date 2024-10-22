Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1

- 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm công ty kinh doanh
- Đọc bản vẽ chi tiết gia công và lựa chọn dao phù hợp
- Test tools: Khảo sát, Chọn chế độ cắt phù hợp và hỗ trợ khách hàng test tool trực tiếp tại nhà máy
-Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương, ngành học kỹ thuật
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà
- Kỹ năng word, excel, kỹ năng về kỹ thuật tốt
- Giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cho vị trí này: Lương cứng 08-15tr ( tùy theo năng lực ứng viên) + phụ cấp + thưởng KPI theo tháng
- Công ty có hỗ trợ xe ô tô khi có nhu cầu đi gặp khách hàng
- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.
- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.
- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.
- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.
- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...
- Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.
- Đóng góp các ý tưởng, sáng kiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.
- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.
Thời gian làm việc : 8h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 nghỉ cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

