Tuyển Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Kỹ thuật (Sales Engineer) Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên bomlist bóc tách báo giá,…

- Khảo sát và thiết kế Phụ tùng - Máy móc - Thiết bị - Hệ thống băng chuyền tải khi có yêu cầu tư khách hàng và cấp trên

- Theo dõi, cập nhật thông tin về việc thực hiện gia công

- Hỗ trợ việc chế tạo, lắp ráp, hoàn thiện và bàn giao khách hàng

- Khảo sát thực tế hoặc thảo luận với khách hàng nắm được yêu cầu khách hàng, lên phương án thiết kế (nếu cần), gửi NCC check giá.

- Làm rõ đề bài - hỗ trợ team kinh doanh làm rõ đề bài, thảo luận với khách về vấn đề kỹ thuật, tư vấn phương án cho khách hàng..

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy hoặc các ngành có liên quan.

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Đọc hiểu bản vẽ cơ khí, có khả năng đánh giá bản vẽ, thiết kế.

- Sử dụng thành thạo phần mền: Solidworks / Inventor / Catia / NX ...

- Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 9.000.000-15.000.000VNĐ thỏa thuận khi phỏng vấn

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, khả năng thăng tiến cao.

- Được đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định Luật Lao động.

- Chế độ nghỉ phép (12 ngày phép), nghỉ lễ theo quy định nhà nước;

- Thưởng vào dịp Lễ, tết, thưởng tháng lương 13 tuỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tham gia hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm.

- Được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.

-Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại.

-Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.