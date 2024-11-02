Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH 3H-Biztech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68/97 Đường TA 32, Khu phố 5, P. Thới An, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Gò hàn, gia công, lắp ráp các thiết bị nhà xưởng, thiết bị công trình Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trong sản xuất của công ty Hỗ trợ lắp đặt sữa chữa các hệ thống Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệm trung cấp nghề trở lên chuyên ngành cơ khí Kỹ năng quả lý thời gian, công việc Có tinh thần cầu thị, trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH 3H-Biztech Thì Được Hưởng Những Gì

Được mua bảo hiểm an toàn lao động Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn Cơ hội học hỏi, đào tạo, phát triển và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 3H-Biztech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.