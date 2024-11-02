Tuyển Sản xuất Công Ty TNHH 3H-Biztech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công Ty TNHH 3H-Biztech
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 68/97 Đường TA 32, Khu phố 5, P. Thới An, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Gò hàn, gia công, lắp ráp các thiết bị nhà xưởng, thiết bị công trình
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trong sản xuất của công ty
Hỗ trợ lắp đặt sữa chữa các hệ thống
Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệm trung cấp nghề trở lên chuyên ngành cơ khí Kỹ năng quả lý thời gian, công việc Có tinh thần cầu thị, trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệm trung cấp nghề trở lên chuyên ngành cơ khí
Kỹ năng quả lý thời gian, công việc
Có tinh thần cầu thị, trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH 3H-Biztech Thì Được Hưởng Những Gì
Được mua bảo hiểm an toàn lao động Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty. Lương thỏa thuận khi phỏng vấn Cơ hội học hỏi, đào tạo, phát triển và thăng tiến cao.
Được mua bảo hiểm an toàn lao động
Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Lương thỏa thuận khi phỏng vấn
Cơ hội học hỏi, đào tạo, phát triển và thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 3H-Biztech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
