Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 06, Đường số 1, An Lạc A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Zero Kara Việt Nam, chuyên kinh doanh máy cấp đông siêu tốc từ Nhật Bản đang cần tìm ứng viên thực hiện các công việc sau:

Thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy cấp đông siêu tốc và các thiết bị điện lạnh khác. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và đề xuất giải pháp sửa chữa, bảo trì. Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị cấp đông. Đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và cập nhật công nghệ mới. Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao.

Thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy cấp đông siêu tốc và các thiết bị điện lạnh khác.

Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và đề xuất giải pháp sửa chữa, bảo trì.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị cấp đông.

Đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và cập nhật công nghệ mới.

Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc cơ điện. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh. Kỹ năng sửa chữa, bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện lạnh. Am hiểu về các thiết bị máy móc điện lạnh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc cơ điện.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh.

Kỹ năng sửa chữa, bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện lạnh.

Am hiểu về các thiết bị máy móc điện lạnh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15-30 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Chế độ bảo hiểm Chế độ thưởng Tăng lương Chăm sóc sức khỏe Đào tạo chuyên môn

Mức lương: 15-30 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Chế độ bảo hiểm

Chế độ thưởng

Tăng lương

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin