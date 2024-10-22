Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm lắp đặt, thi công, sửa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống điện nước theo các phương án công ty đề ra. Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa hệ thống điện – nước, thiết bị điện nước dân dụng của khách hàng ở các dự án. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện – nước của các sản phẩm của cty. Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý
Chịu trách nhiệm lắp đặt, thi công, sửa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống điện nước theo các phương án công ty đề ra.
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa hệ thống điện – nước, thiết bị điện nước dân dụng của khách hàng ở các dự án.
Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện – nước của các sản phẩm của cty.
Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam (không quá 40 tuổi) Có kiến thức, kinh nghiệm về điện, điện gia dụng hoặc điện lạnh Thực hiện sửa chữa/ thay thế linh kiện - lắp đặt cho thiết bị Có kĩ năng giao tiếp, giám sát và điều phối. Tinh thần làm việc chủ động, năng động, chịu khó, kĩ năng làm việc nhóm tốt
Giới tính: Nam (không quá 40 tuổi)
Có kiến thức, kinh nghiệm về điện, điện gia dụng hoặc điện lạnh
Thực hiện sửa chữa/ thay thế linh kiện - lắp đặt cho thiết bị
Có kĩ năng giao tiếp, giám sát và điều phối.
Tinh thần làm việc chủ động, năng động, chịu khó, kĩ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được review lương định kì 1 năm/lần. Được phân công các dự án gần khu vực sinh sống, thuận tiện cho việc đi lại. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch trong và ngoài nước hằng năm, teambuilding,giáng sinh, sinh nhật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được review lương định kì 1 năm/lần.
Được phân công các dự án gần khu vực sinh sống, thuận tiện cho việc đi lại.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch trong và ngoài nước hằng năm, teambuilding,giáng sinh, sinh nhật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-nuoc-thu-nhap-10-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job219316
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM & DP HÙNG LỢI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BAMBOO-CHEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BAMBOO-CHEM
15 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Toàn Phát
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Mars
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT KIM JZVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT KIM JZVINA
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN JMS
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG ENCOTECH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MENAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XHERO ZONE
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NUGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NUGYM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại HUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại HUTA
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Xe nâng Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công ty TNHH Xe nâng Bình Minh
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Khang Gia Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công Ty TNHH Khang Gia Bình
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ah-Longquan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANCARAT VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ THUẬT ELITE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH SX-TM-XD KYODO
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty TNHH OQR
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Công nghệ Giáo dục Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Công nghệ Giáo dục Thông minh
6 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH QMK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QMK GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm