Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm lắp đặt, thi công, sửa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống điện nước theo các phương án công ty đề ra.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa hệ thống điện – nước, thiết bị điện nước dân dụng của khách hàng ở các dự án.

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện – nước của các sản phẩm của cty.

Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch đã được duyệt để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam (không quá 40 tuổi)

Có kiến thức, kinh nghiệm về điện, điện gia dụng hoặc điện lạnh

Thực hiện sửa chữa/ thay thế linh kiện - lắp đặt cho thiết bị

Có kĩ năng giao tiếp, giám sát và điều phối.

Tinh thần làm việc chủ động, năng động, chịu khó, kĩ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được review lương định kì 1 năm/lần.

Được phân công các dự án gần khu vực sinh sống, thuận tiện cho việc đi lại.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, du lịch trong và ngoài nước hằng năm, teambuilding,giáng sinh, sinh nhật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ bất động sản Hải Đăng

