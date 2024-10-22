Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm lắp đặt hệ thống điện nước, thiết bị theo sơ đồ thiết kế của khách sạn.

- Tiến hành lắp mới, cải tạo, di dời các thiết bị theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Giám sát quá trình vận hành hệ thống điện, nước đảm bảo theo đúng quy trình.

- Thực hiện kiểm tra việc bật tắt các hệ thống, thiết bị chiếu sáng của khách sạn.

- Thường xuyên kiểm tra chỉ số điện nước, tình trạng hoạt động của hệ thống điện nước đảm bảo không có vấn đề bất thường xảy ra.

- Thực hiện việc trực ca theo sự phân công của bộ phận, sãn sàng giải quyết, xử lý các sự cố xảy ra. - Nhanh chóng nắm bắt các thông tin và xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra: Cháy nổ, mất điện- nước, rò rỉ khí ga....

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các bộ phận và tiến hành sửa chữa các hệ thống đó để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Sử dụng, làm vệ sinh và bảo quản các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc một cách hợp lý.

- Tham gia các cuộc họp có liên quan và làm báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên NAM độ tuổi từ 30-50 tuổi.

Thành thạo điện, nước, điều hòa

Ưu tiên biết cả điện lạnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: đồng phục và các vật dụng khác phục vụ cho công việc. Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty: sinh nhật, du lịch, .... Lương ngày Lễ x3, ngày tết x4. Tháng nghỉ 4 ngày.

Thu nhập: Lương cứng 9-12tr + thưởng tháng + ăn giữa ca.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: đồng phục và các vật dụng khác phục vụ cho công việc.

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty: sinh nhật, du lịch, ....

Lương ngày Lễ x3, ngày tết x4.

Tháng nghỉ 4 ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MINH HUY

