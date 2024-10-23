Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chủ trì báo giá, lập dự toán, triển khai thiết kế thi công hệ thống điện của trạm xử lý nước thải, nước cấp, bao gồm:

+ Tủ điện điều khiển

+ Thang máng cáp, đường ống luồn, dây dẫn

+ Hệ thống cơ điện bao gồm thông gió, PCCC, chống sét, chiếu sáng, máy phát điện

+ Phối hợp với thầu phụ thực hiện công việc hạ trạm biến áp

- Triển khai hồ sơ thiết kế thi công các hạng mục cơ điện dựa trên hợp đồng đã ký,

- Giám sát tác giả.

- Thiết kế tủ điện, mạch điện dựa trên sơ đồ nguyên lý công nghệ từ phòng process

- Lắp đặt tủ điện, viết chương trình, tự động hoá tủ điện,...

- Tham gia bảo vệ thầu và kiểm tra hợp đồng các hạng mục cơ điện.

- Am hiểu về thiết bị điện: PLC, Timer, Contacter,...

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại Học chuyên ngành điện: điện công nghiệp, tự động hoá,..

- Biết dùng phần mềm Revit là lợi thế

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên. Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm lắp tủ điện, thiết kế điện hệ thống XLNT

- Siêng năng, chịu khó, trách nhiệm trong công việc

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Độ tuổi: Nam từ 28 đến 36 tuổi.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Từ 12 đến 16 triệu.

- Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Lương tháng 13 theo quy định

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

