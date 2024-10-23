Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 144 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Chủ trì báo giá, lập dự toán, triển khai thiết kế thi công hệ thống điện của trạm xử lý nước thải, nước cấp, bao gồm:
+ Tủ điện điều khiển
+ Thang máng cáp, đường ống luồn, dây dẫn
+ Hệ thống cơ điện bao gồm thông gió, PCCC, chống sét, chiếu sáng, máy phát điện
+ Phối hợp với thầu phụ thực hiện công việc hạ trạm biến áp
- Triển khai hồ sơ thiết kế thi công các hạng mục cơ điện dựa trên hợp đồng đã ký,
- Giám sát tác giả.
- Thiết kế tủ điện, mạch điện dựa trên sơ đồ nguyên lý công nghệ từ phòng process
- Lắp đặt tủ điện, viết chương trình, tự động hoá tủ điện,...
- Tham gia bảo vệ thầu và kiểm tra hợp đồng các hạng mục cơ điện.
- Am hiểu về thiết bị điện: PLC, Timer, Contacter,...

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại Học chuyên ngành điện: điện công nghiệp, tự động hoá,..
- Biết dùng phần mềm Revit là lợi thế
- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên. Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm lắp tủ điện, thiết kế điện hệ thống XLNT
- Siêng năng, chịu khó, trách nhiệm trong công việc
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Độ tuổi: Nam từ 28 đến 36 tuổi.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Từ 12 đến 16 triệu.
- Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
- Lương tháng 13 theo quy định
- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 144 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

