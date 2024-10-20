Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
- Hà Nội: Khu công nghiệp Đất đỏ, Đất Đỏ
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Theo dõi tình trạng máy móc hàng ngày trong nhà máy sản xuất để đảm bảo máy hoạt động ổn định, đạt năng suất.
Đo đạc, cài đặt, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện
Thực hiện việc sửa chữa khi máy móc, thiết bị có sự cố
Bảo quản công cụ sửa chữa, vệ sinh khu vực được phân công
Thực hiện việc cài đặt – điều chỉnh điều kiện hoạt động thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng hằng ngày, hằng tháng, hằng quý cho máy móc thiết bị tại nhà máy
Quản lý vật tư, công cụ của bộ phận kỹ thuật không để thất thoát
Thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 23 đến 35 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật : Cơ điện tử, Điện - điện tử, Tự động hóa,
Có kiến thức cơ bản về Điện/ Điện tự
Am hiểu về các thiết bị công nghiệp tự động hóa, hệ thống điều khiển tự động, biết vận hành hệ thống xử lý không khí HVAC.
Có thể đọc bảng vẽ kỹ thuật liên quan đến cơ khí, điện, điện tử.
Kinh nghiệm: Ít nhất 01 năm kinh nghiệm về điện- tự động hóa
Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.
Ưu tiên các ứng viên biết 2D,3D,...
Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết,sinh nhật, tháng lương thứ 13
Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
Môi trường chuyên nghiêp, năng động, thân thiện
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành: Đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, chế độ nghỉ phép năm, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
