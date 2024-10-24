Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23/05 Bà Điểm 12 cũ (Đường Đặng Thị Tám mới), Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. HCM, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Thi công đấu nối điện cho hệ thống bàn thí nghiệm, tủ hút, tủ đựng hóa chất tại xưởng sản xuất và tại công trình cho khách hàng

+ Thi công đấu nối điện cho mạch điện điều khiển, kết nối truyền dữ liệu

+ Thi công hệ thống đường ống, đấu nối điện quạt hút...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các ngành liên quan đến điện nhẹ (điện, điện công nghiệp), điện tử... hoặc đã có kinh nghiệm thi công điện, nước

- Chấp nhận đi công tác tỉnh (khoảng 1 tuần)

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực

Tại Công ty CP KHKT Phượng Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 7-10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực nhân viên

- Làm giờ hành chính: 8h00 - 17h00 ( lương tăng ca theo quy định công ty). Chủ nhật nghỉ

- Phụ cấp cơm trưa, sữa + cafe giờ giải lao giữa ca

- Phụ cấp cơm xăng, chi phí công tác

- Đầy đủ chế độ: nghỉ lễ, du lịch nghỉ mát, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn

- Thưởng lễ, thưởng tết, thưởng KPI, phép năm

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn, cơ hội phát triển thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP KHKT Phượng Hải

