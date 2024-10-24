Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty CP KHKT Phượng Hải
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty CP KHKT Phượng Hải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP KHKT Phượng Hải

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23/05 Bà Điểm 12 cũ (Đường Đặng Thị Tám mới), Ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. HCM, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

+ Thi công đấu nối điện cho hệ thống bàn thí nghiệm, tủ hút, tủ đựng hóa chất tại xưởng sản xuất và tại công trình cho khách hàng
+ Thi công đấu nối điện cho mạch điện điều khiển, kết nối truyền dữ liệu
+ Thi công hệ thống đường ống, đấu nối điện quạt hút...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các ngành liên quan đến điện nhẹ (điện, điện công nghiệp), điện tử... hoặc đã có kinh nghiệm thi công điện, nước
- Chấp nhận đi công tác tỉnh (khoảng 1 tuần)
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực

Tại Công ty CP KHKT Phượng Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 7-10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực nhân viên
- Làm giờ hành chính: 8h00 - 17h00 ( lương tăng ca theo quy định công ty). Chủ nhật nghỉ
- Phụ cấp cơm trưa, sữa + cafe giờ giải lao giữa ca
- Phụ cấp cơm xăng, chi phí công tác
- Đầy đủ chế độ: nghỉ lễ, du lịch nghỉ mát, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn
- Thưởng lễ, thưởng tết, thưởng KPI, phép năm
- Đào tạo, nâng cao chuyên môn, cơ hội phát triển thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP KHKT Phượng Hải

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP KHKT Phượng Hải

Công ty CP KHKT Phượng Hải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 103/23 Nguyễn Hữu Dật, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

