Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị

- Sửa chữa máy móc vật tư khi phát sinh sự cố

- Sửa chữa, kiểm tra thường xuyên đường điện, ổ cắm.

- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy chữa cháy, lên phương án xây dựng công tác đào tạo CNV về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng.

- Ngoài ra hoàn thành công việc khi văn phòng và ban giám đốc giao .

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngày điện từ trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm khoảng 1 năm

- Chỉ tuyển nam, độ tuổi khoảng từ 25 - 50 tuổi

Tại Công ty TNHH Luxpa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000đ/tháng

- Trợ cấp tiền ăn trưa (30.000đ/ngày) + phụ cấp ăn giữa giờ (8.000đ/ngày)

- Thưởng phụ cấp chuyên cần, doanh thu, thưởng tháng lương thứ 13, chế độ nghỉ mát hàng năm theo chế độ công ty.

- Thời gian thử việc: 02 tháng (có thay đổi tùy vào khả năng nắm bắt công việc)

- Hết thử việc tăng lương theo hiệu quả công việc được đánh giá, đóng bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Luxpa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.