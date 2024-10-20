Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 Đường 270 Cao Lỗ, phường 4, Quận 8

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Trực tiếp lắp đặt và bảo trì đèn, điện tại showroom công ty và công trình của khách hàng

- Trình bày phương án lắp đặt cho mỗi công trình

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật Điện- điện tử, điện lạnh,...

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc tại công trình

- Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị, linh kiện.

- Có kiến thức về 5S, An toàn

- Biết đọc bản vẽ và sử dụng phần mềm Auto CAD

- Ưu tiên ứng viên am hiểu có kinh nghiệm về cơ khí, cắt, hàn (am hiểu các kỹ thuật hàn khác nhau), đánh bóng, lắp ráp kết cấu sắt, inox...

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000đ - 10.000.000đ (hoa hồng từng công trình)

- Lương thưởng tháng 13

- Trợ cấp, cơm trưa, xăng xe đi lại

- Tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM

