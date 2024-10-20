Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14 Đường 270 Cao Lỗ, phường 4, Quận 8
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Trực tiếp lắp đặt và bảo trì đèn, điện tại showroom công ty và công trình của khách hàng
- Trình bày phương án lắp đặt cho mỗi công trình
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật Điện- điện tử, điện lạnh,...
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm làm việc tại công trình
- Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị, linh kiện.
- Có kiến thức về 5S, An toàn
- Biết đọc bản vẽ và sử dụng phần mềm Auto CAD
- Ưu tiên ứng viên am hiểu có kinh nghiệm về cơ khí, cắt, hàn (am hiểu các kỹ thuật hàn khác nhau), đánh bóng, lắp ráp kết cấu sắt, inox...
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000đ - 10.000.000đ (hoa hồng từng công trình)
- Lương thưởng tháng 13
- Trợ cấp, cơm trưa, xăng xe đi lại
- Tham gia các chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WALLA VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
