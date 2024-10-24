Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 370 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

• Tiếp nhận các yêu cầu bảo hành, bảo trì về tất cả các máy móc, thiết bị công ty đang kinh doanh.

• Trực tiếp xử lý các đơn bảo hành, bảo trì thông qua Online và trực tiếp tận nơi khách hàng cũng như tại xưởng bảo hành của công ty.

• Hỗ trợ bộ phận giao hàng- kho hàng về các công tác lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bàn giao, nghiệm thu thiết bị, máy móc dây chuyền,...

• Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, có sức khỏe tốt.

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

• Trung thực, thẳng thắn, có khả năng giao tiếp tốt, chịu khó, tích cực trong công việc.

• Có tinh thần học hỏi, đam mê và yêu thích nghề dịch vụ khách hàng.

• Sẵn sàng được đào tạo thêm các nghiệp vụ cần thiết để phục vụ cho công việc của công ty.

• Có khả năng công tác ngoài tỉnh 1-3 ngày tùy theo nhu cầu của công ty khi cần thiết.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

• Thử việc 2 tháng, lương thử việc: 8.000.000đ. (Chưa bao gồm pc cơm trưa, công tác phí, tăng ca)

• Lương chính thức từ 10.000.000đ trở lên tuỳ vào năng lực.

• Thời gian làm việc: T2 đến Thứ 7. Từ 08h00-17h30

• Đóng bảo hiểm và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIGSTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin