Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về hoạt động và bảo trì các hệ thống: Hệ thống điện cao áp và điện áp thấp, Bảng điện, Hệ thống phát điện và các điều khiển của nó, Hệ thống Quản lý Năng lượng và các lĩnh vực khác mà Trưởng nhóm/Kỹ sư trưởng có thể chỉ định.
- Đảm bảo các hệ thống điện đều được kiểm tra hàng ngày và đảm bảo đang hoạt động tốt và an toàn với việc bảo trì được thực hiện thường xuyên / ghi lại báo cáo, chỉ số theo khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất.
- Tuân thủ các kế hoạch và dự kiến các công việc phải làm hàng ngày được Trưởng ca ủy thác cho theo dõi và đảm bảo tất cả đã được phục vụ theo các thông lệ an toàn.
- Trên cơ sở hàng ngày đảm bảo rằng khu vực chung của khách thuê và hệ thống chiếu sáng nhà vệ sinh được duy trì hợp lý.
- Trên cơ sở hàng tháng đảm bảo rằng Máy phát điện được làm ấm với điều khiển bằng tay hoặc tự động.
- Kiểm tra thường xuyên tất cả cảm biến chuyển động của đèn và đảm bảo rằng đèn pha được thay thế trong vòng 4 đến 8 giờ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Trung cấp chuyên ngành Điện/ Điện tử.
Từ 1- 2 năm kinhnghiệm
Hòa đồng, khéo léo, sẵn sàng hỗ trợ khi có thể, nhanh nhẹn, làm việc tập thể tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp. xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định và tham gia gói bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo quy định của công ty.
Du Lịch, Thưởng theo chính sách của của công ty.
Tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe theo chương trình của công ty.
Phụ cấp cơm trưa, gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG

CÔNG TY TNHH BITEXCO VĂN PHÒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé Q. 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

