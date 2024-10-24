Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế Hệ thống điện cho các công trình dân dụng và công nghiệp; - Lập bản vẽ thi công Shop drawing, lập bản vẽ hoàn công - Lập kế hoạch thi công, tổ chức,quản lý, giám sát thi công - Bóc khối lượng, lập dự toán, thuyết minh và viết chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành.; - Tham gia vào quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các sản phẩm thiết bị cơ điện, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng các công trình lắp đặt. - Kiểm tra, thí nghiệm tình trạng hoạt động ,chức năng bảo vệ của các thiết bị như : máy cắt trung thế hạ thế , ATS, UPS, CHAGER, Rơle ( sepam , Tesys-T , M101 , biến tần ,rơle nhiệt .....), TU , TI , các mạch đóng cắt, khởi động. - Khắc phục ,sửa chữa các hệ thống giám sát điều khiển TU ,TI , ATS, Chager ,UPS. - Kiểm tra khắc phục hệ thống,báo cháy , điều hòa... - Quản lý, giám sát các đội thi công đảm bảo được tiến độ, chất lượng công trình; - Thực hiện hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành; - Giám sát các hoạt động của khu vực thi công, đảm bảo tất cả các nguyên tắc và quy định an toàn được tuân thủ. Lập báo cáo về tiến độ và giải quyết các tình huống phát sinh nếu có. - Chuẩn bị, soạn thảo tài liệu hướng dẫn chi tiết về dự án. - Kiểm tra, bảo trì thường xuyên hệ thống, sửa chữa hoặc chỉ đạo sửa chữa, thay thế thiết bị khi cần. - Có khả năng khảo sát dự án và đưa ra các giải pháp phù hợp cho hệ thống Điện, hệ thống nguồn dự phòng và các thiết bị Điện khác. Nhằm đảm bảo cho sự vận hành tốt trong các hệ thống máy tính, Máy chủ, Trung tâm dữ liệu, Bệnh viện, Ngân hàng, nhà máy công nghiệp,... - Phối hợp với các bộ phận trong công ty tiến hành giao hàng, đào tạo kỹ thuật, và các công việc có liên quan. - Có khả năng triển khai dự án và toàn bộ các công việc sau bán hàng. Hỗ trợ khẩn cấp và dịch vụ khách hàng
-Thực hiện công việc theo sự phân công của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH – CĐ các chuyên ngành điện, điện tử viễn thông, CNTT, điện tự động hóa...
- Kinh nghiệm làm việc trong vai trò kỹ sư đào tạo chuyên ngành điện, cơ điện, từ 1-2 năm trở lên. - Kỹ năng kỹ thuật tốt: Thiết kế, đọc bản vẽ, hiểu biết về cách vận hành của hệ thống điện. - Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề, có định hướng chi tiết để nắm bắt và khắc phục sự cố. - Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc. - Kỹ năng giao tiếp tốt. - Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, sẵn sàng đi công tác. - Giao tiếp tốt, biết tạo liên kết với nhân viên và khách hàng - Tư duy tốt, nhanh nhẹn. - Trung thực, chịu khó, chấp nhận đi công tác. - Thành thạo vi tính văn phòng - Tiếng anh cơ bản có khả năng giao tiếp và đọc hiểu được tài liệu hướng dẫn lắp đặt

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần
Lương: , Theo thỏa thuận + doanh thu (nếu đạt hiệu quả công việc tốt)
Được đóng đầy đủ BHXH, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Trường Khải

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Quận 1- Hồ Chí Minh

