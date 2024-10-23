Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Bkav
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty cổ phần Bkav

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty cổ phần Bkav

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các sản phẩm điện tử thuộc hệ thống Nhà thông minh Bkav SmartHome; Sửa chữa lỗi phần cứng phát sinh của thiết bị; Bảo hành, thay thế thiết bị cho Khách hàng sử dụng các sản phẩm của Công ty; Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các sản phẩm điện tử thuộc hệ thống Nhà thông minh Bkav SmartHome;
Sửa chữa lỗi phần cứng phát sinh của thiết bị;
Bảo hành, thay thế thiết bị cho Khách hàng sử dụng các sản phẩm của Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa; Có kỹ năng hàn mạch, sửa chữa thiết bị điện/điện tử; Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ngành nghề có liên quan; Đam mê lĩnh vực kỹ thuật, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao; Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, khách hàng, có khả năng làm việc nhóm. Có ý thức cầu tiến, tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.
Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa;
Có kỹ năng hàn mạch, sửa chữa thiết bị điện/điện tử;
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ngành nghề có liên quan;
Đam mê lĩnh vực kỹ thuật, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao;
Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, khách hàng, có khả năng làm việc nhóm.
Có ý thức cầu tiến, tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.

Tại Công ty cổ phần Bkav Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hàng năm được xét duyệt tăng lương theo năng lực, trình độ chuyên môn. Được cung cấp công cụ làm việc hiện đại như máy tính cấu hình cao, thiết bị công vụ. Chế độ nghỉ phép, ngày lễ tết và việc riêng theo quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, BNN, không khấu trừ vào lương. Có các khoản phụ cấp khác: Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ xăng xe, mừng đám cưới, thăm hỏi ốm đau thai sản, được tặng quà sinh nhật. Tham gia vào các hoạt động văn hóa: Sinh nhật Công ty, tham gia vào hoạt động 1/6 và Trung thu (dành cho các bé là con của nhân viên),...
Chế độ thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hàng năm được xét duyệt tăng lương theo năng lực, trình độ chuyên môn.
Được cung cấp công cụ làm việc hiện đại như máy tính cấu hình cao, thiết bị công vụ.
Chế độ nghỉ phép, ngày lễ tết và việc riêng theo quy định của Nhà nước.
Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, BNN, không khấu trừ vào lương.
Có các khoản phụ cấp khác: Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ xăng xe, mừng đám cưới, thăm hỏi ốm đau thai sản, được tặng quà sinh nhật.
Tham gia vào các hoạt động văn hóa: Sinh nhật Công ty, tham gia vào hoạt động 1/6 và Trung thu (dành cho các bé là con của nhân viên),...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bkav

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Bkav

Công ty cổ phần Bkav

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa HH1 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-tu-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job224894
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN KHANG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Tasco Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Hichiko
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN PHÚC
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty TNHH Việt Phát Group
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý tài sản Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Thể Thao Xuất Nhập Khẩu Đại Nam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần iCheck làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần iCheck
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển AI Engineer NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NTQ Solution
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần TM&XNK Vật Tư Giao Thông
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Abbott làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nội Thất Công Cộng Minh Đức
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH HYUNDAI MATERIALS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HYUNDAI MATERIALS VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 3,000 USD Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
2,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Công Nghệ T&T
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 34 Triệu CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Vạn Lộc
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Hanwha Aero Engines Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hanwha Aero Engines Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán BIDV (BSC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán BIDV (BSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Save Vietnam’S Wildlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Save Vietnam’S Wildlife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TrendyHair Factory làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu TrendyHair Factory
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm