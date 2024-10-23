Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng các sản phẩm điện tử thuộc hệ thống Nhà thông minh Bkav SmartHome; Sửa chữa lỗi phần cứng phát sinh của thiết bị; Bảo hành, thay thế thiết bị cho Khách hàng sử dụng các sản phẩm của Công ty; Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện tử, Viễn thông, Tự động hóa; Có kỹ năng hàn mạch, sửa chữa thiết bị điện/điện tử; Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ngành nghề có liên quan; Đam mê lĩnh vực kỹ thuật, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao; Có kỹ năng giao tiếp với đối tác, khách hàng, có khả năng làm việc nhóm. Có ý thức cầu tiến, tinh thần kỉ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực.

Tại Công ty cổ phần Bkav Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hàng năm được xét duyệt tăng lương theo năng lực, trình độ chuyên môn. Được cung cấp công cụ làm việc hiện đại như máy tính cấu hình cao, thiết bị công vụ. Chế độ nghỉ phép, ngày lễ tết và việc riêng theo quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN, BNN, không khấu trừ vào lương. Có các khoản phụ cấp khác: Hỗ trợ công tác phí, phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ xăng xe, mừng đám cưới, thăm hỏi ốm đau thai sản, được tặng quà sinh nhật. Tham gia vào các hoạt động văn hóa: Sinh nhật Công ty, tham gia vào hoạt động 1/6 và Trung thu (dành cho các bé là con của nhân viên),...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bkav

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.