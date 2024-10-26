Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lắp đặt máy, một phần của máy tại xưởng theo hướng dẫn. Bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị tại xưởng hoặc nhà khách hàng theo hướng dẫn. Xây dựng, lắp đặt các hệ thống, thiết bị, máy móc tại nhà,xưởng cho khách hàng. Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Bảy hàng tuần.
Lắp đặt máy, một phần của máy tại xưởng theo hướng dẫn.
Bảo trì, bảo dưỡng máy, thiết bị tại xưởng hoặc nhà khách hàng theo hướng dẫn.
Xây dựng, lắp đặt các hệ thống, thiết bị, máy móc tại nhà,xưởng cho khách hàng.
Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Bảy hàng tuần.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Từ trung cấp trở lên . Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào taọ). Ham học hỏi, có mong muốn nâng cao kỹ năng, trình độ của bản thân. Có tư cách đạo đức tốt, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chăm chỉ, có sức khỏe tốt . Có kinh nghiệm, kỹ năng trong kỹ thuật, điện, điện tử, nước dân dụng, biết sử dụng các công cụ kỹ thuật điện và nước dân dụng cơ bản là một lợi thế
Trình độ: Từ trung cấp trở lên .
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào taọ).
Ham học hỏi, có mong muốn nâng cao kỹ năng, trình độ của bản thân.
Có tư cách đạo đức tốt, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chăm chỉ, có sức khỏe tốt .
Có kinh nghiệm, kỹ năng trong kỹ thuật, điện, điện tử, nước dân dụng, biết sử dụng các công cụ kỹ thuật điện và nước dân dụng cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 – 13tr/ tháng. Phụ cấp đi lại, công tác, nhà ở đầy đủ. Môi trường làm việc thận thiện, trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh. Được tham gia ít nhất 2 khóa đào tạo kỹ năng/ năm . Được tham gia, thực hiện các ý tưởng cá nhân của bản thân hoặc công ty tổ chức triển khai. Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ. Tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm
Thu nhập từ 9 – 13tr/ tháng.
Phụ cấp đi lại, công tác, nhà ở đầy đủ.
Môi trường làm việc thận thiện, trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh.
Được tham gia ít nhất 2 khóa đào tạo kỹ năng/ năm .
Được tham gia, thực hiện các ý tưởng cá nhân của bản thân hoặc công ty tổ chức triển khai.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia nghỉ mát, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT GOLDEN PANTHERA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4C đường Tăng Bặt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

