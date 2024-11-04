Tuyển Sản xuất Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 285A Ngô Gia Tự, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Weldcom tuyển dụng 01 Nhân viên kỹ thuật Lắp đặt bảo trì, công việc bạn cần thực hiện như sau:

- Trực tiếp thực hiện Lắp Đặt cơ khí thiết bị gia công kim loại như các dòng máy CNC, Chặt-Chấn-Phun Bi-hàn ngang-Hàn cổng.

- Trực tiếp thực hiện bảo dưỡng định kỳ các máy do công ty cung cấp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thu nhập 10 - 15 triệu đồng, gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương.

- Bảo hiểm tai nạn 24h

- Các chế độ phép năm, lễ tết... theo đúng 100% quy định của pháp luật lao động

- Được làm việc trong một môi trường coi trọng người lao động, văn hóa doanh nghiệp rõ nét.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ

- Làm việc 5,5 ngày / tuần, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật.

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Có kinh nghiệm 1-2 năm về lắp ráp thiết bị công nghiệp, có khả năng săp xếp - lên kế hoạch thực hiện công việc theo kế hoạch ở hiện trường.

- Có thể đi công tác ngắn hoặc dài ngày (7 - 15 ngày) tùy dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom

