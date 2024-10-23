Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lắp đặt, sữa chữa, bảo hành, bảo dưỡng máy lọc nước tại nhà cho khách hàng
- Tư vấn kỹ thuật, Hỗ trợ trả lời những yêu cầu và thắc mắc của Khách hàng
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực.
- Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, chịu khó.
- Thời gian làm việc từ: 8h - 18h

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 10.000.000 - 13.000.000
- Được làm việc trong môi trường năng động, linh hoạt.
- Được đóng BHXH, BHYT,đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà Nước.
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu
- Công việc ổn định và lâu dài.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
- Lương tháng 13, phép năm đầy đủ.
- Tăng lương hằng năm/ lần hoặc đột xuất theo sự nhiệt tình trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẠCH KINGWATER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 236 Nguyễn Thái Bình , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

