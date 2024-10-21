Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách các công việc về gia công, lắp đặt các loại rèm tự động, động cơ rèm, nhà thông minh Thi công tại công trình nhà riêng, hoặc dự án tại Hà Nội Ứng dụng và phối hợp các sản phẩm của rèm cửa thông minh Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là Nam Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí, Viễn thông. Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sẽ là 1 lợi thế lớn) Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ như khoan, cắt, vít dân dụng. Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt. Có xe máy cá nhân đi lại
Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + % sản phẩm, thu nhập từ 9-15 tr+++ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước Môi trường làm việc lành mạnh, được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

