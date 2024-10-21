Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam
- Hà Nội: Số 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Phụ trách các công việc về gia công, lắp đặt các loại rèm tự động, động cơ rèm, nhà thông minh
Thi công tại công trình nhà riêng, hoặc dự án tại Hà Nội
Ứng dụng và phối hợp các sản phẩm của rèm cửa thông minh
Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Phụ trách các công việc về gia công, lắp đặt các loại rèm tự động, động cơ rèm, nhà thông minh
Thi công tại công trình nhà riêng, hoặc dự án tại Hà Nội
Ứng dụng và phối hợp các sản phẩm của rèm cửa thông minh
Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên là Nam
Nam
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí, Viễn thông.
Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sẽ là 1 lợi thế lớn)
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ như khoan, cắt, vít dân dụng.
thành thạo các loại máy công cụ như khoan, cắt, vít dân dụng
Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt.
Có xe máy cá nhân đi lại
Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + % sản phẩm, thu nhập từ 9-15 tr+++
thu nhập từ 9-15 tr+++
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc lành mạnh, được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn
được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI