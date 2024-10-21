Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phụ trách các công việc về gia công, lắp đặt các loại rèm tự động, động cơ rèm, nhà thông minh Thi công tại công trình nhà riêng, hoặc dự án tại Hà Nội Ứng dụng và phối hợp các sản phẩm của rèm cửa thông minh Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên là Nam Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung cấp nghề chuyên ngành Cơ điện tử, Cơ khí, Viễn thông. Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm sẽ là 1 lợi thế lớn) Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ như khoan, cắt, vít dân dụng. Vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt. Có xe máy cá nhân đi lại

Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) + % sản phẩm, thu nhập từ 9-15 tr+++ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước Môi trường làm việc lành mạnh, được đào tạo bài bản về kỹ năng chuyên môn Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân Tham gia du lịch nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.