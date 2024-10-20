Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 - 29 Lô B1, KĐT Đại Kim - Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Kỹ thuật viên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy in PAD (tampon), máy in lụa, máy in ngành gốm sứ.

- Kỹ thuật viên thiết kế, chế tạo khuôn in, kỹ thuật chụp bản, kỹ thuật ăn mòn kim loại, kỹ thuật pha màu.

- Thực hiện các hoạt động khác được công ty phân công.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, ưu tiên chuyên ngành công nghệ in (in offset, in plexo, in lụa, công nghệ chế tạo khuôn in, sửa chữa thiết bị in,...).

- Có trên 01 năm kinh nghiệm lắp đặt, vận hành, sửa chữa, pha màu, chế tạo khuôn in.

- Yêu cầu nam tuổi đời từ 22 - dưới 38 tuổi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

- Có khả năng tự nghiên cứu kiến thức, thiết bị mới của công ty.

- Tự tin, năng động và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Trình độ ngoại ngữ: Ưu tiên có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tài liệu các bản vẽ kỹ thuật bằng tiếng Anh, tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 8-15 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

- Xét tăng lương dựa theo năng lực thực tế và hiệu quả công việc.

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

- Các phúc lợi khác:

+ Hỗ trợ tiền ăn trưa.

+ Hỗ trợ công tác phí, chi phí làm thêm ngoài giờ.

+ Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, các chương trình nghỉ mát, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên.

- Được đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Được đào tạo lái xe và hỗ trợ chi phí thi bằng lái xe ô

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

