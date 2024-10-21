Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thực hiện lắp ráp máy tính, máy in
- Cài win cho máy tính PC, laptop
- Bắt được bệnh của máy
- Đổ mực máy in
- Lắp đặt hệ thống mạng và camera
- Kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo vận hành tốt trong suốt thời gian hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 21 đến 40 tuổi;
- Chăm chỉ, thật thà, trung thực
- Đã làm trong ngành thiết bị sửa chữa máy tính, máy in....
- Có tay nghề, không có kinh nghiệm được đào tạo thêm

Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo tay nghề kỹ thuật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Có cơ hội thăng tiến, chế độ phúc lợi đãi ngộ.
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước
Có ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 74 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

