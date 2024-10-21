Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 74 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
-Thực hiện lắp ráp máy tính, máy in
- Cài win cho máy tính PC, laptop
- Bắt được bệnh của máy
- Đổ mực máy in
- Lắp đặt hệ thống mạng và camera
- Kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo vận hành tốt trong suốt thời gian hoạt động.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 21 đến 40 tuổi;
- Chăm chỉ, thật thà, trung thực
- Đã làm trong ngành thiết bị sửa chữa máy tính, máy in....
- Có tay nghề, không có kinh nghiệm được đào tạo thêm
Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo tay nghề kỹ thuật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, Có cơ hội thăng tiến, chế độ phúc lợi đãi ngộ.
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của Nhà Nước
Có ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà Nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị văn phòng số 1 Thanh Xuân
