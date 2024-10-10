Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng
- Hà Nội: Lô A2 CN5, Cụm công nghiệp nhỏ và vừa, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính, bảo hành, bảo dưỡng máy tính
Thành thạo thiết lập hệ thống mạng LAN, WAN
Chủ động lập kế hoạch công việc và độc lập bảo hành sản phẩm cho khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Sẵn sàng đi công tác
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính, bảo hành, bảo dưỡng máy tính
Thành thạo thiết lập hệ thống mạng LAN, WAN
Chủ động lập kế hoạch công việc và độc lập bảo hành sản phẩm cho khách hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Sẵn sàng đi công tác
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT trở lên
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Có khả năng giao tiếp là một lợi thế.
Năng động, nhiệt tình, cầu tiến, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-10tr, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, các khóa học đào tạo, nâng cao năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, lương hiệu quả kinh doanh
Và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI