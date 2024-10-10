Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A2 CN5, Cụm công nghiệp nhỏ và vừa, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính, bảo hành, bảo dưỡng máy tính Thành thạo thiết lập hệ thống mạng LAN, WAN Chủ động lập kế hoạch công việc và độc lập bảo hành sản phẩm cho khách hàng Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc Sẵn sàng đi công tác Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT trở lên Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm Có khả năng giao tiếp là một lợi thế. Năng động, nhiệt tình, cầu tiến, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-10tr, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội thăng tiến. Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, các khóa học đào tạo, nâng cao năng lực Lương tháng thứ 13, thưởng Lễ, Tết, lương hiệu quả kinh doanh Và các chế độ đãi ngộ khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng

