Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 1218C, Đại La, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Lắp máy tính mới nếu khách hàng yêu cầu.
Mang thiết bị đi bảo hành.
Trả bảo hành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chịu khó, chăm chỉ. Có kinh nghiệm lắp đặt là 1 lợi thế. Ưu tiên các ngành nghề kỹ thuật.
Nhanh nhẹn, chịu khó, chăm chỉ.
Có kinh nghiệm lắp đặt là 1 lợi thế.
Ưu tiên các ngành nghề kỹ thuật.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 7-9tr. Đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ( có thoả thuận) Làm từ thứ 2 - T7, Nghỉ chủ nhật.
Lương từ 7-9tr.
Đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ( có thoả thuận)
Làm từ thứ 2 - T7, Nghỉ chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
