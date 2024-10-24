Tuyển IT phần mềm Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 1218C, Đại La, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp máy tính mới nếu khách hàng yêu cầu. Mang thiết bị đi bảo hành. Trả bảo hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chịu khó, chăm chỉ. Có kinh nghiệm lắp đặt là 1 lợi thế. Ưu tiên các ngành nghề kỹ thuật.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7-9tr. Đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ( có thoả thuận) Làm từ thứ 2 - T7, Nghỉ chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Số Trung Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.