Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH HECKLER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH HECKLER VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: OV17.22, KĐT Viglacera Xuân Phương, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tư vấn các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng, báo giá (nhà đân)
Khảo sát công trình, lên bảng vẽ thiết kế thi công, theo dõi và kiểm tra kỹ thuật trong quá trình thi công.
Nghiệm thu, quyết toán.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kiến thức về ngành xây dựng hoặc cơ khí, ưu tiên có kinh nghiệm về ngành nhôm kính. Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm làm việc, chưa có công ty sẽ đào tạo Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kiến thức về ngành xây dựng hoặc cơ khí, ưu tiên có kinh nghiệm về ngành nhôm kính.
Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm làm việc, chưa có công ty sẽ đào tạo
Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH HECKLER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng từ 10 - 18 triệu. Công việc lâu dài, ổn định, hỗ trợ ăn trưa, xăng xe và chế độ BHXH đầy đủ. Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lương tháng từ 10 - 18 triệu.
Công việc lâu dài, ổn định, hỗ trợ ăn trưa, xăng xe và chế độ BHXH đầy đủ.
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HECKLER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
