Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Shophouse B3 - 6 - 7, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vẽ bản vẽ cửa nhôm kính Bốc tách khối lượng vật tư nhôm kính làm báo giá. Lên ý tưởng thiết kế nội thất nhôm kính theo dự án yêu câu. Thiết kế hình ảnh phục vụ chiến dịch truyền thông theo yêu cầu của cấp trên

Vẽ bản vẽ cửa nhôm kính

Bốc tách khối lượng vật tư nhôm kính làm báo giá.

Lên ý tưởng thiết kế nội thất nhôm kính theo dự án yêu câu.

Thiết kế hình ảnh phục vụ chiến dịch truyền thông theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm đã làm sản xuất cửa, mặt dựng nhôm kính; Có tư duy sáng tạo hình ảnh, gu thẩm mỹ tốt; Sử dụng thành thạo Autocad, Excel,... Nhanh nhẹn, ham học hỏi, yêu thích sáng tạo và phát triển bản thân.

Có kinh nghiệm từ 2 năm đã làm sản xuất cửa, mặt dựng nhôm kính;

Có tư duy sáng tạo hình ảnh, gu thẩm mỹ tốt;

Sử dụng thành thạo Autocad, Excel,...

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, yêu thích sáng tạo và phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương từ 12 triệu – 15 triệu/tháng (tùy năng lực); Chế độ xét nâng lương định kỳ một năm một lần; Thưởng tháng lương thứ 13; Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước. Du lịch nghỉ mát hàng năm, team building hàng quý với công ty. Môi trườnglàm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao. Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân. Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8:00 AM – 5:30 PM hàng ngày), nghỉ trưa 1h30p.

Được hưởng mức lương từ 12 triệu – 15 triệu/tháng (tùy năng lực);

Chế độ xét nâng lương định kỳ một năm một lần;

Thưởng tháng lương thứ 13;

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước.

Du lịch nghỉ mát hàng năm, team building hàng quý với công ty.

Môi trườnglàm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8:00 AM – 5:30 PM hàng ngày), nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin