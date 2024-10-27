Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Nhôm Kính thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 th Tòa Nhà NAM HAI Lake view Building | Lô 01 - 09A Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nghiên cứu hồ sơ thầu, khảo sát lên phương án thiết kế

- Lập bản vẽ thiết kế hạng mục công trình nhôm kính

- Bóc tách bản vẽ, lập định mức vật tư,

- Trực tiếp giám sát, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công

- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phát sinh trong thực tế thi công tại công trình

- Giám sát thi công đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng

- Hỗ trợ công tác nghiệm thu hiện trường, khảo sát đo đạc kích thước đặt hàng

- Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng, Autocard...

- ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Nhôm kính - Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12-15 triệu/tháng + các khoản phụ cấp khác theo quy định của Công ty

- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định Công ty

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company

