Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Nhôm Kính thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company
- Hà Nội: Tầng 9 th Tòa Nhà NAM HAI Lake view Building | Lô 01
- 09A Khu Đô Thị Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, TP Hà nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Nghiên cứu hồ sơ thầu, khảo sát lên phương án thiết kế
- Lập bản vẽ thiết kế hạng mục công trình nhôm kính
- Bóc tách bản vẽ, lập định mức vật tư,
- Trực tiếp giám sát, kiểm tra, theo dõi quá trình thi công
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phát sinh trong thực tế thi công tại công trình
- Giám sát thi công đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng
- Hỗ trợ công tác nghiệm thu hiện trường, khảo sát đo đạc kích thước đặt hàng
- Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Nhôm kính - Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định Công ty
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI