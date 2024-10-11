Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Block D, Chung cư Florita HimLam, phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xử lý các sự cố khách gặp phải khi dùng sản phẩm của công ty
Xử lý các lỗi App / Web, sản phẩm
Hỗ trợ bảo hành, bảo trì web/ sản phẩm
Chẩn đoán lỗi, tái lập, mô phỏng để tìm kiếm giải pháp xử lý sự cố cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về : Vue,HTML,JavaScript,CSS
Kinh nghiệm: Ưu tiên nếu biết thêm về các ứng dụng Flux, JS library, Node.JS, hiểu biết về thiết kế clean code, kinh nghiệm phát triển trang web, GitHub, Medium
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học,cao đẳng các nghành liên quan
Sức khỏe tốt, kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến
Trình độ ngoại ngữ:ưu tiên tiếng Anh, tiếng Trung
CV (Hồ sơ): Yêu cầu CV bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 10.000.000 - 15.000.000 vnd vẫn có Thưởng
Luôn được đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và BHYT. Được tham gia chương trình nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung và năng động
Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi
Hỗ trợ máy vi tính văn phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
