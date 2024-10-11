Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Block D, Chung cư Florita HimLam, phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn xử lý các sự cố khách gặp phải khi dùng sản phẩm của công ty Xử lý các lỗi App / Web, sản phẩm Hỗ trợ bảo hành, bảo trì web/ sản phẩm Chẩn đoán lỗi, tái lập, mô phỏng để tìm kiếm giải pháp xử lý sự cố cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về : Vue,HTML,JavaScript,CSS Kinh nghiệm: Ưu tiên nếu biết thêm về các ứng dụng Flux, JS library, Node.JS, hiểu biết về thiết kế clean code, kinh nghiệm phát triển trang web, GitHub, Medium Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học,cao đẳng các nghành liên quan Sức khỏe tốt, kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến Trình độ ngoại ngữ:ưu tiên tiếng Anh, tiếng Trung CV (Hồ sơ): Yêu cầu CV bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10.000.000 - 15.000.000 vnd vẫn có Thưởng Luôn được đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH và BHYT. Được tham gia chương trình nghỉ mát hàng năm cùng công ty Môi trường làm việc trẻ trung và năng động Cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi Hỗ trợ máy vi tính văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI VIỆT NAM

